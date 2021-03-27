Trabzon Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde 'Yerel Hayvan Koruma Görevlisi' eğitimi gerçekleştirildi. Trabzon Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği üyeleri, eğitime yoğun katılım sağladı. Toplantıda açılış konuşmalarını Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Sebahattin Yazıcı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar 12. Bölge Şube Müdürü Akif Üzümer yaptı.

AMACIMIZ ÖRNEK OLMAK

Trabzon Büyükşehir belediyesi,Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Sebahattin Yazıcı yaptığı açılış konuşmasında, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Murat Zorluoğlu'nun riyasetinde sahipsiz hayvanlar konusunda örnek belediye olma yolunda yoğun gayret göstermekteyiz. Büyükşehir Belediyesi olarak yerinde kısırlaştırma çalışmalarımızı da başlatmış olup, örnek projelerle ilçe belediyeleri ve hayvanseverlerle iş birliği ve çözüm ortaklığı yapmaktayız. Öte yandan hayvansever derneklerin yanında artık yerel hayvan gönüllüleri eğitimi alan sizlerle de çözüm ortaklığı yaparak çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. 'Yerel Hayvan Koruma Görevlisi' eğitimi, Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar 12. Bölge Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Ortahisar Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü personellerinin sunumları ile son buldu. Eğitime katılan hayvanseverler, sertifika almaya hak kazandı.