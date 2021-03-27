Zabıtadan koronavirüs denetimi

Zabıta Müdürlüğü rutin denetimlerin yanı sıra devam eden koronavirüs salgını nedeniyle halk sağlığının korunmasına yönelik vatandaşlara hizmet veren işyerlerinde denetimlerini sürdürüyor.



Diğer kamu kurum personelinin de katıldığı denetimler kapsamında son kullanma tarihi geçen ürünlere el koyan ekipler, esnafı uyardı.



Esnaf ve vatandaşlara koronavirüs salgınında tehlikenin devam ettiğini anlatan zabıta, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulması konusunda uyardı.



Koronavirüs denetimlerinin rutin denetimler haline getirildiğini belirten Zabıta Müdürü Abdurrahman Gümüştaş, "Vatandaş ve esnaflarımızı rehavete kapılmamaları konusunda tehlikenin sürdüğünü anlatıyoruz. Özellikle koronavirüs salgını sürecinde etkili olduğuna inandığımız tedbirlere uymaları konusunda uyarıyoruz. Esnaflarımıza yönelik denetimlerde mavi kategorideki şehirlerdeki tedbirlerin uygulanmasına yönelik denetimler yapıyoruz. Bu arada denetimler sırasında son kullanma tarihi geçmiş ürünlere el koyarak imha ediyoruz." diye konuştu.

Koronavirüs tehlikesinin sürdüğünü dile getiren esnaf ve vatandaşlar, denetimlerin olumlu olduğunu söyledi.