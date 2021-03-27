Zehir tacirleri tutuklandı

Gaziantep'te polis ekipleri tarafından il genelinde düzenlenen operasyonlarda uyuşturucu madde satışı ve kullanımı nedeniyle gözaltına alınan 54 kişiden 8'i tutuklandı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda 54 şüpheli şahsa uyuşturucu madde bulundurmak, kullanmak ve ticaretinden işlem yapıldı. Gözaltına alınan şahıslardan adliyeye sevk edilen 8 şahıs tutuklanırken, 3 şahıs ise adli kontrol ile serbest kaldı.

Yapılan çalışmalarda 262 gram uyuşturucu madde, ruhsatsız 5 adet tabanca, 5 adet tüfek, 3 adet kurusıkı tabanca ve çeşitli silah parçaları ile 72 adet fişek ile uyuşturucu ticaretin elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.