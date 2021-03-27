Zonguldak'ta otobüs terminali heyelan nedeniyle kapatıldı

Zonguldak Belediyesi ekiplerinin incelemelerinin ardından terminalin geçici olarak kapatılmasına karar verildi. Bu arada terminaldeki bilet gişelerinin kent merkezindeki bilet satış noktalarından hizmet vermeye, yolcu otobüslerinin ise terminal garajından yolcu indirme ve bindirmeye devam edeceği öğrenildi.