5. kattan düşen yaşlı adam feci şekilde can verdi! Yakınları sinir krizi geçirdi

Aksaray'da şeker ve tansiyon hastası olduğu öğrenilen Kaşif Özrütk (81), hava almak için çıktığı balkondan düşerek hayatını kaybetti.

Olay, Ereğli Kapı Mahallesi Atatürk Bulvarında bulunan 7 katlı Has Sevindi Apartmanın 5. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yüksek tansiyon ve şeker hastası olduğu belirtilen Kaşif Öztürk (81) hava almak için 5. kattaki evinin balkonuna çıktı.