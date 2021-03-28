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Giriş Tarihi: 28.3.2021 17:27

5.katın balkonundan düşen yaşlı adam öldü

5.katın balkonundan düşen yaşlı adam öldü

’da 5. kattaki evinin balkonundan düşen 80 yaşındaki Kaşif Öztürk hayatını kaybetti.

Aksaray'da Ereğli Kapı Mahallesinde saat 15.00 sıralarında meydana gelen olayda 8 katlı binanın 5. katında oturan 80 yaşındaki Kaşif Öztürk dengesini kaybetmesi sonucu balkondan beton zemine düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yapılan müdahalede sonrası Öztürk'ün hayatını kaybettiğini tespit etti. Ekmek aldıktan sonra eve dönen Sultan Öztürk ise eşinin hayatını kaybettiğini görünce sinir krizi geçirdi.

Kaşif Öztürk'ün cenazesi olay yeri incelemelerinin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

İlker BAŞ/SABAH

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5.katın balkonundan düşen yaşlı adam öldü
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