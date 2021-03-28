5.katın balkonundan düşen yaşlı adam öldü

Aksaray'da Ereğli Kapı Mahallesinde saat 15.00 sıralarında meydana gelen olayda 8 katlı binanın 5. katında oturan 80 yaşındaki Kaşif Öztürk dengesini kaybetmesi sonucu balkondan beton zemine düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yapılan müdahalede sonrası Öztürk'ün hayatını kaybettiğini tespit etti. Ekmek aldıktan sonra eve dönen Sultan Öztürk ise eşinin hayatını kaybettiğini görünce sinir krizi geçirdi.

Kaşif Öztürk'ün cenazesi olay yeri incelemelerinin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

İlker BAŞ/SABAH