7 bin yıllık tarihi ilçe doğa sporlarına ev sahipliği yaptı

Eğil'de Kaymakamlık ve Belediye tarafından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün katkısıyla gerçekleştirilen etkinlikte doğa gezginleri, bisiklet tutkunları, dalış ekipleri ve paraşütçüler bir araya geldi.





İnanç turizminin yanı sıra antik çağlardan kalan sur sarnıçları ve kale kalıntıları, Kralkızı Baraj Gölü ile doğa ve kültür turizminde önemli bir yere sahip ilçe, uzun bir aradan sonra salgın tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen etkinliğe ev sahipliği yaptı. bisiklet tutkunları ilçedeki tarihi mekanlarda gezdi, paraşütçüler dik bir tepeden Dicle Barajı göl vadisine iniş yaptı, dalgıçlar Dicle Baraj Gölü'ne daldı.



Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili İdris Arslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Eğil'in inanç ve tarih turizmi açısından önemine değinerek, doğa sporları konusunda da atılım yapmak istediklerini söyledi.





Bu etkinlikte amaçlarının Eğil'in doğa sporları alanında potansiyelini tanıtmak olduğunu ifade eden Arslan, "Kale bölgesinde kazı çalışmalarımız başladı. Kabirler bölgemiz bulunmaz bir değer. Bunların yanı sıra burayı doğa sporları ile tarih ve inanç turizmiyle daha üst seviyelere getirme çalışması içerisindeyiz." dedi.