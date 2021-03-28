A2 sınıfı ehliyet hangi araçları kullanır? A2 sınıfı ehliyet nedir, şartları nelerdir?

Sürücü belgesi olarak da bilinen ehliyet otomobil, motor, traktör gibi taşıtları kullanmaya yarayan bir belgedir. Yetkili kurumlar tarafından verilen sürücü belgeleri, yeni düzenleme ile değişiklik gösterdi. Eski tip sürücü belgesi sınıfları yerine 18 farklı çeşit sınıf ortaya çıkmıştır. B grubu ehliyet otomobil için geçerli olurken A grubu ehliyetler ise motorlarda geçerli olmaktadır. Motor ehliyeti almak isteyenler a2 ehliyet fiyatlarını ve ehliyet şartlarını merak etmektedir.

A2 SINIFI EHLİYET HANGİ ARAÇLARI KULLANIR?

Motor ehliyeti almayı düşünenler, A2 sınıfı ehliyet hangi motorları kullanır sorusuna yanıt aramaktadır. A1 sınıfı ehliyette aranan 125 santimetreküp silindir hacmi A2 sınıfı ehliyette aranmamaktadır. Silindir hacim sınırı olmayan A2 sınıfı ehliyette deneyim aranmaz. 10 yıl geçerlilik süresine sahip olan A2 ehliyeti her yıl yenilenmesi gerekmektedir. A2 sınıfı ehliyet hangi araçları kullanır? sorusunun cevabı ise a2 kapsamındaki araçlar, A1 ve M sınıfındaki araçlardır. 2 ve 3 tekerlekli motorları kapsayan a2 sınıfı ehliyet; 2 tekerli motorlarda 35 kW, 3 tekerli motorlarda ise 15 kW sınırı getirir. A2 sınıfı ehliyet kaç cc motor kullanır? Sorusunun cevabı 600 cc'dir. 2 tekerlekli motorlara 600 cc ve 12/35 kW'a kadar güç sınırı konulur. A2 sınıfı ehliyet, gücü 35 beygiri geçmeyen motorları kullanmaktadır.

A2 SINIFI EHLİYET ALMA ŞARTLARI

Motor grubunu kullanmaya yarayan A2 sınıfı ehliyet alma şartları internet üzerinde araştırılıyor. Motor ehliyeti almak isteyenlerin yaş, deneyim, öğrenim, sağlık, adli sicil kaydı ve sınav şartları yerine getirmesi gerekiyor. İşte, A2 sınıfı ehliyet alma şartları…

A1,B1 ve M sınıfı ehliyetlerde 16 olan yaş sınırı; a2 sınıfı ehliyette 18 olarak belirlenmiştir. 18 yaşını dolduran bireyler a2 sınıfı ehliyet başvurusu yapabilirler.

A sınıfı ehliyette en az 2 yıl deneyim aranırken, a2 sınıfı ehliyette deneyim aranmaz.

İlkokul ve üzeri düzeyde eğitim almış kişiler a2 ehliyet için başvuruda bulunabilir.

Ehliyet alma şartları arasında bulunan şartlardan diğeri, araç kullanmasına engel teşkil edecek bir sağlık probleminin olmamasıdır.

A2 ehliyet almak isteyen bireyin adli sicil kaydında, sürücü olmaya engel bir kayıt bulunmamalıdır.

A2 sınıfı ehliyet almak için 2 aşamadan oluşan sınavın başarıyla tamamlanması gerekmektedir.

A2 SINIFI EHLİYET KAÇ YAŞINDA ALINIR?

A1, B1 ve M sınıflarını kapsayan motor ehliyetlerinin her biri farklı yaş sınırlamalarına sahiptir. A2 sınıfı ehliyet almak isteyenler 'a2 sınıfı ehliyet kaç yaşında alınır?' sorusuna yanıt aramaktadır. A sınıfı ehliyetin yaş sınırı 24, a2 sınıfı motor ehliyetinin yaş sınırı ise 18 olarak belirlenmiştir. Yasal olarak 18 yaşını dolduran kişiler, diğer gerekli şartları sağladıkları takdirde a2 sınıfı ehliyet başvurusu yapabilirler.

A2 SINIFI EHLİYET ÜCRETİ

Ehliyet ücretleri, her yıl kurs ve harç paralarının artmasıyla birlikte güncellenmektedir. 2021 yılı A1, A2 ve A sınıfı ehliyetler için sınav giriş ücreti 230 TL, harç ücreti ise 543 TL olarak belirlenmiştir. A2 ehliyet fiyatları sürücü kurslarına göre farklılık göstermektedir. Kurs ücretleri a1 sınıfında ortalama 1350, a2 sınıfında 1600 ve A sınıfında 1950 TL'dir. Sürücü Kursu ücreti, Harçlar ve sınav giriş ücretiyle beraber a2 sınıfı ehliyet ücreti ortalama 2373 TL'ye denk gelmektedir. A2 sınıfı ehliyet almak isteyen vatandaşlar ortalama olarak 2300-2500 TL arasında ücret ödemelidir.

A2 EHLİYETİ OLANLAR B SINIFI EHLİYETİ NASIL ALIR?

A2 sınfı motor ehliyeti olup, B sınfı otomobil ehliyet almak isteyen sürücüler geçiş şartlarını yerine getirmelidir. İşte, a2 ehliyeti olanlar b sınıfı ehliyeti nasıl alır? sorusunun cevabı: A2 motor ehliyeti olan sürücüler, direksiyon uygulamalı ders ve simülatör eğitimi almalıdır. 18 yaşından büyük olan sürücü sadece direksiyon sınavına girerek b sınıfı ehliyet alabilmektedir.