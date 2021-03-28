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Giriş Tarihi: 28.3.2021 14:19

AK Parti’den ’daki darbeye kınama!

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
AK Parti’den Myanmar’daki darbeye kınama!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Başkanı Dr. Leyla Şahin Usta, resmi Twitter hesabından ’da yaşanan darbeyi kınadı. Usta, Myanmar'da, 8 Kasım 2020 tarihinden bu yana güvenlik güçlerinin silahlı müdahaleleri sonucu 400'den fazla sivilin hayatını kaybettiğini, birçok seçilmiş liderin tutuklandığını ifade ederek, “Ülkede yaşanan darbeyi kınıyor, Myanmar ordusuna, şiddeti durdurmaları çağrımızı yineliyoruz” ifadelerini kullandı.

Myanmar'da 1 Şubat 2021 tarihinde darbe olmuş, darbe karşıtları sokakta protesto gösterileri yapmış, ordu silah kullanarak çok sayıda sivili öldürmüştü. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Başkanı Dr. Leyla Şahin Usta, Myanmar'da yaşanan darbeyi kınayan bir açıklama yaparak "Ülkede yaşanan darbeyi kınıyor, Myanmar ordusuna, şiddeti durdurmaları çağrımızı yineliyoruz" dedi.

"ÜLKEDE YAŞANAN DARBEYİ KINIYORUZ"

Usta resmi Twitter hesabından, "Myanmar'da, 8 Kasım 2020 tarihinden bu yana güvenlik güçlerinin silahlı müdahaleleri sonucu 400'den fazla sivil hayatını kaybetmiş, birçok seçilmiş lider tutuklanmıştır. Ülkede yaşanan darbeyi kınıyor, Myanmar ordusuna, şiddeti durdurmaları çağrımızı yineliyoruz" dedi.

"SAĞDUYULU ADIMLARIN MYANMAR'DA KALICI HUZURU GETİRECEĞİNE İNANIYORUZ"

Usta sözlerine şu şekilde devam etti: "Türkiye olarak çözüm önerileri üzerinde çalışıyor, uluslararası toplumun kararlı duruşunun ve atılacak sağduyulu adımların Myanmar'da kalıcı bir huzur ortamını beraberinde getireceğine inanıyoruz."

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AK Parti’den Myanmar’daki darbeye kınama!
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