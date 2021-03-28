Ambarda çıkan yangın korkuttu

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Osmanlı Mahallesi'ndeki İbrahim Çiçek'e ait evin ambarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, çevredeki vatandaşların da yardımıyla yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında herhangi can kaybı ve yaralanma olayı olmazken maddi zarar oluştu. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.