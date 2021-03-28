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Giriş Tarihi: 28.3.2021 10:21

Ambarda çıkan yangın korkuttu

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Ambarda çıkan yangın korkuttu

’nın Eyyübiye ilçesinde bir evin ambarında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Osmanlı Mahallesi'ndeki İbrahim Çiçek'e ait evin ambarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, çevredeki vatandaşların da yardımıyla yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında herhangi can kaybı ve yaralanma olayı olmazken maddi zarar oluştu. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Ambarda çıkan yangın korkuttu
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