Apollo-11 ekibinin Anıtkabir özel defteri yazısı arşivden çıktı

NASA'nın Apollo-11 Projesi'ne Atatürk'ün isteğiyle Fransa'ya giderek Ulusal Havacılık Yüksek Okulu'nda eğitim alan ve Türkiye'nin ilk uçak mühendisi olan Necdet Eraslan da katkı sunmuştu. Eraslan, roket teknolojisi, dizel motoru, havacılık teori ve pratiği gibi alanlarda Apollo-11 projesinde ve diğer NASA projelerinde çalışacak ekibi eğitti.Apollo-11 projesiyle Ay'a giden Neil Armstrong, Michael Collins ve Edwin E. Aldrin'in aya inişten 3 ay sonra 20 Ekim 1969'da Anıtkabir'i ziyaret ettiği ortaya çıktı. SABAH, Anıtkabir arşivlerinde o ziyaretin izlerini araştırdı. Armstrong, Collins, Aldrin, Anıtkabir özel defterini "Büyük saygı ve hayranlıkla" ifadeleriyle imzaladı.3 astronot Ay'dan dönmelerinin ardından 29 Eylül 1969'da birçok ülkenin başkentini ve farklı şehirlerini ziyaret ettikleri bir dünya turuna çıkmış, bu kapsamda Türkiye'yi de ziyaret etmişti. Ankaralıların büyük merakla izlediği ziyaretin izleri Anıtkabir Komutanlığı arşivlerinde hâlâ tazeliğini koruyor.Atatürk 1930'lu yıllarda 'Çok değil 100 yıla kalmaz insanoğlu Ay'a gidecektir' sözü ile öngörüsünü ortaya koymuş, Başkan Erdoğan da Milli Uzay Programı kapsamında milli ve özgün hibrit roketle Ay'a iniş müjdesini vermişti.