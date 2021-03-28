Araplı ağaçlandırılıyor

Yozgat'ın Sorgun İlçesine bağlı Araplı Beldesi'nde yapılacak ağaçlandırma çalışması kapsamında fındık, ceviz, ıhlamur, çınar gibi çeşitli çok sayıda fidan toprakla buluşturulacak.

Araplı Belediye Başkanı Adem Ertuğrul, yaptığı açıklamada, yapılacak ağaçlandırma çalışmaları kapsamında şunları söyledi:

"Değerli hemşerilerim, önümüzdeki hafta Araplı Büyükdere mevki ve yaycılar mahallemiz piknik bölgesinde, ağaçlandırma çalışması yapacağız, ağaç çeşitlerimiz; fındık, ceviz, Ihlamur, çınar, dut ve hünnap ağaç çeşitlerimizi halkımızla birlikte, şölen havasında dikeceğiz İnşallah, şimdiden halkımıza hayırlı olsun."