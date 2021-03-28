AVM otoparklarında araçları soyuyordu! Cebinde “Jammer” ile suçüstü yakalandı

İstanbul Polisi; 26 Mart Cuma günü Ataşehir İçerenköy Mahallesi'nde bulunan bir alışveriş merkezinin otoparkından gelen "Bir kişi park halindeki araçların kapılarını açmaya çalışıyor" ihbarı üzerine harekete geçti. Alışveriş merkezinin otoparkına giden sivil polisler, başka bir araçla alışveriş merkezinin otoparkına geldiği ve araçta beklediği tespit edilen şüpheliyi fiziki olarak takibe aldı. Polisleri fark edince kaçmaya çalışan S.B. (48) isimli şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde araç kapılarının uzaktan kumanalı kontak anahtarları tarafından kilitlenmesini önleyen "Jammer" adlı sinyal kesici ele geçirildi.

AVM otoparklarında "Jammer" ile araçları soyuyordu! Suçüstü yakalandı | Video

AYNI YÖNTEMLE 16 ARACI SOYMUŞ

Gözaltına alınan şüpheli; hırsızlık için alışveriş merkezinin otoparkında bulunduğunu itiraf etti. Şüphelinin aracında iki çift eldiven ve hırsızlık sonucu elde edildiği değerlendirilen bir dizüstü bilgisayar ile bir şarj aleti bulundu. Yapılan araştırmalarda şüphelinin son sekiz ay içerisinde aynı yöntemle meydana gelen 16 ayrı "Otodan Hırsızlık" olayını gerçekleştirdiği tespit edildi. Şüphelinin söz konusu olaylarda; 17 dizüstü bilgisayar, üç cep telefonu, bir fotoğraf makinesi, 15 bin euro ve 80 bin lira nakit para çaldığı tespit edildi. "Otodan Hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.