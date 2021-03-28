Avrasya Tüneli’ndeki ilk doğum kameralarda

Avrupa ile Asya kıtalarını bağlayan Avrasya Tüneli'nde gerçekleşen doğumla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Kartal'da yaşayan Giray çifti, 3 gün önce sabah saatlerinde doğum sancıları başlayınca, doktorlarının görev yaptığı Bahçelievler'deki hastaneye gitmek için yola koyuldu. Emniyet şeridinden polisin yardımıyla Avrasya Tüneli'ne vardıklarında ise sancılar arttı. Anne Seda Giray, doğum yapacağını anlayınca pozisyonunu aldı ve hamile olarak girdiği Avrasya Tüneli'nden, kucağında bebeği ile çıktı. Hastaneye ulaştıklarında bebek hemşiresi, arabaya binerek kordonu kesti. Devin Ege ismini verdikleri bebekleri, Avrasya Tüneli'nde dünyaya gelen ilk bebek oldu. O anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Giray çiftinin araçlarının polis araçları eşliğinde tünele girdiği görülüyor.