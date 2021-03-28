Ayrıldığı kadını kalbinden vurdu

Aydın Devlet Hastanesi'nde taşeron firmaya bağlı temizlik işçisi olarak çalışan Necla Demirbaş (32), mesai bitiminin ardından saat 13.30 sıralarında, Adnan Menderes Mahallesi'ndeki evinin önünde geldi. Ancak kapının önünde otomobilinde bekleyen Olgun G. (25) ile karşılaştı. Bir süre önce ayrıldıkları öğrenilen ikili arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Olgun G., belindeki tabancayı çekip, Demirbaş'ı göğsünden vurdu. Demirbaş, kanlar içinde yere yığıldı. Olgun G. ise 50 metre uzaklaştıktan sonra aynı tabancayı başına dayayıp, ateşledi. Ağır yaralı olan Demirbaş, Aydın Devlet Hastanesi'ne, Olgun G. ise Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Demirbaş, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olgun G. ise tedaviye alındı.