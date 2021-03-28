Bakan Kasapoğlu öğrencilere verdiği sözü tuttu

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun Eliaçık Köyü İlkokulu öğrencileri için gönderdiği 100 bisikletin 54'ü bu gün okul bahçesinde düzenlenen programla, Ağrı Valisi Dr. Osman Varol ve Ak Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi tarafından öğrencilere dağıtıldı.

Bisiklet dağıtımı öncesi Milletvekili Çelebi ile birlikte öğrencilerle bir araya gelen ve pandemi nedeni ile uzun bir zaman okullarından uzak kalan öğrencilere, salgının yayılmasına karşı alınan tedbirlere uyulması konusunda uyarılarda bulunan Vali Varol, konuşmasında: "Bu gün burada Sayın Bakanımızın çocuklarımıza verdiği sözü yerine getirmenin mutluluğu içerisindeyiz. Bu gün bu bisikletleri çocuklarımıza dağıtacağız. Ayrıca köyümüzle ilgili bir takım eksiklik ve ihtiyaçlar var. Bunların çözümü ile ilgili de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sayın Bakanımız Ağrı ziyaretlerinde bunun dışında birçok sözü daha oldu. Onlarında tamamının takipçisiyiz. Hepsini adım adım takip ediyoruz. Özellikle büyük yatırımlardan bahsediyoruz. Gençlik ve Spor alanında gerçekten önemli projeler olacak. Çalışmalar devam ediyor. Onlarında tamamı inşallah yerine getirilecek. Bütün derdimiz vatandaşlarımızın, çocuklarımızın daha iyi imkânlara sahip olması. Bu doğrultuda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Sayın Bakanlarımızla birlikte siyaset ve bürokrasimizle hep beraber gayretle çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Milletvekili Ekrem Çelebi de Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'nun öğrencilere verdiği bisiklet sözünün yanı sıra Eliaçık Köyü İlkokuluna, "Sentetik saha ve basketbol potaları yapılaması" sözünün de yerine getirileceğini ifade etti.

'HAYATIMDA HİÇ BİSİKLETİM OLMAMIŞTI'

Bakan Kasapoğlu'nun kendilerine gönderdiği bisikletleri Vali Varol ve Milletvekili Çelebi'den alan öğrenciler Bakan Kasapoğlu ve yetkililere teşekkür ederken öğrencilerden Sebahat Aydın ise duygularını şu şekilde ifade etti:

"Bisiklet dağıttılar, çok mutluyum. Allah onlardan razı olsun. Hayatımda hiç bisikletim olmamıştı. Çok sevindim. Bunları Sayın Gençlik ve Spor Bakanımız gönderdi. Bu gün Valimiz ve Milletvekilimizde bizlere dağıtımı yaptı. Onlarda bizi çok mutlu ettiler. Çok sevinçliyim şu anda."