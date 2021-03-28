Başçiftlik’in Karacaören mahallesine 7 gün karantina

Tokat'ın Başçiftlik ilçesi Karacaören Mahallesinde 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 72. Maddesi gereği 29.03.2021 tarih ve saat 05.00 itibari ile 7 gün süre ile 4 Nisan Saat: 23.59'a kadar karantina tedbirleri uygulanmasına karar verildi.



COVİD-19 Koronavirüs tedbirleri kapsamında Başçiftlik İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince, Karacaören Mahallesi'nde karantina uygulanması nedeniyle Başçiftlik İlkokulu/Ortaokulu, Karacaören İlkokulu ve Başçiftlik Şehit Murat Kılınç Ç.P.A Lisesi'nde yüz yüze eğitim-öğretime 29 Mart itibariyle 7 gün süre ile ara verilirken eğitim-ögretim uzaktan devam edecek. Karantina sürecinde vatandaşlarımızın ihtiyaç ve talepleri Vefa Sosyal Destek ekiplerince karşılanacak.