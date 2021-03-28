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Giriş Tarihi: 29.3.2021 01:44

’in Karacaören mahallesine 7 gün karantina

MİHRİBAN KOÇAKER
Başçiftlik’in Karacaören mahallesine 7 gün karantina

’ın ilçesinde 683 nüfüslü 'ne İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 29 Mart-4 Nisan tarihlerinde 7 gün karantina uygulanacak. Mahallede 34 vaka olduğu 23’ünün mutasyonlu virüs taşıdığı öğrenildi.

Tokat'ın Başçiftlik ilçesi Karacaören Mahallesinde 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 72. Maddesi gereği 29.03.2021 tarih ve saat 05.00 itibari ile 7 gün süre ile 4 Nisan Saat: 23.59'a kadar karantina tedbirleri uygulanmasına karar verildi.


COVİD-19 Koronavirüs tedbirleri kapsamında Başçiftlik İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince, Karacaören Mahallesi'nde karantina uygulanması nedeniyle Başçiftlik İlkokulu/Ortaokulu, Karacaören İlkokulu ve Başçiftlik Şehit Murat Kılınç Ç.P.A Lisesi'nde yüz yüze eğitim-öğretime 29 Mart itibariyle 7 gün süre ile ara verilirken eğitim-ögretim uzaktan devam edecek. Karantina sürecinde vatandaşlarımızın ihtiyaç ve talepleri Vefa Sosyal Destek ekiplerince karşılanacak.

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Başçiftlik’in Karacaören mahallesine 7 gün karantina
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