Başından yaralanan savcı hastanede öldü

Yozgat'ın Sorgun İlçesi'nde doğum günü kutlaması esnasında elindeki silahın kazara ateş alması sonucu başından vurulan Sorgun Cumhuriyet Savcısı Özlem Salkım, ağır yaralanmıştı. Sorgun ilçe devlet hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Savcı Salkım, Yozgat Bozok Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.

Doğum günü kutlaması sırasında aynı evde bulunan astsubay M. A.'ya ait silahla vurulan ve üç gündür yoğun bakım servisinde hayat mücadelesini sürdüren Salkım'ın dün akşam saatlerinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Savcı Salkım'ın cenazesinin Yozgat Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Savcı Özlem Salkım, bu gün öğle namazını müteakip Ankara Kızılcahamam İlçesi Bulak Köyü'nde toprağa verilecek.

Olay sonrası Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı, yaptığı basın açıklamasında olayın kazara yaşandığını ileri sürmüştü.

ŞÜPHELİLER SERBEST BIRAKILDI

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde görevli Cumhuriyet savcısı Özlem Salkım, 28'inci yaş günü için yalnız yaşadığı Bahçelievler Mahallesi, Yazıcıoğlu Caddesi'ndeki evinde çoğu kamuda çalışan arkadaş grubunu evine çağıran Salkım, doğum gününü kutlaması sırasında akşamın ilerleyen saatlerinde, silahla başından vurulmuştu.

112 Acil Servis ekibi tarafından ilk müdahalesi yapılan Salkım, ambulansla Sorgun Devlet Hastanesi'ne daha sonra da Yozgat Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılarak ameliyat edilmişti.

Olayın ardından Salkım'ı yaralayan kurşunun çıktığı tabancaya kriminal inceleme yapılmak üzere el konuldu. Evde ayrıca Salkım'ın başına girip çıkan mermi çekirdeği ile boş kovan da bulunarak incelenmek üzere alındı. Yapılan incelemede silahın evde bulunan astsubay A.M.'ye ait beylik tabancası olduğu öğrenildi.

Olayın ardından evde bulunan kadın Cumhuriyet savcısı H.A., silahın sahibi astsubay A.M., uzman çavuş M.S. ve adliyede çalışanı B.Y. gözaltına alındı. Şüphelilerin Emniyet'teki ifadelerinde, "Silahla ilgili şakalar yapıyorduk. Özlem Salkım, tabancayı alarak şaka yapar gibi kafasına dayadı. Şaka yapıyor gibi yaptı, o sırada silah patladı" dedikleri öğrenildi.

Şüphelilerin 4'ünün de benzer ifadeler verdikleri, ifadelerinin tutarlı ve birbirini doğrulayacak şekilde olduğu kaydedildi. 4 şüpheli, Yozgat adliyesindeki sorgularının ardından serbest bırakılırken silah sahibi A.M. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.