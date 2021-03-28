Başkan Beyazgül, aşevinde elleriyle yemek dağıttı

Aşevinde sürdürülen çalışmalar hakkında Aşevi yetkilisi Ali Topal'dan bilgi alan Başkan Beyazgül, yardım almaya gelen ihtiyaç sahibi vatandaşlarla sohbet ederek Berat Kandillerini tebrik etti. Başkan Beyazgül, ihtiyaç sahibi vatandaşlara sıcak yemek dağıtımına salgın nedeniyle verilen uzun bir aranın ardından yeniden başlayan aşevinden sıcak yemek almaya gelen İhtiyaç sahibi vatandaşların sefer taslarını sıcak yemekle doldurarak, çantalarına ekmekleri kendi elleriyle bıraktı.

Ziyaretin ardından değerlendirmelerde bulunan Beyazgül; konuşmasına Rahmet-i Rahman'a kavuşan Şanlıurfa'nın Aziz Hoca adıyla tanıdığı Abdülaziz Kutluay'a Allah'tan rahmet dileyerek başladı.

Beyazgül; "Pandemi döneminde Aşevi erzak ve gıda yardımları yaptı ama sıcak yemek ihtiyaç sahibi vatandaşlar için son derece önemliydi artık bu hizmet tekrar verilmeye başlandı. Şanlıurfa'mız birçok maneviyatı içerisinde barındırıyor. Bir taraftan zikirler diğer taraftan aşevlerimiz ve diğer yardım kuruluşlarımızla beraber bir aile gibi hareket ediyoruz. Aşevlerine yapılan her yardım, uzanan her el inanıyorum ki manevi olarak geri dönüşü bol olacaktır. Berat Kandil'ini idrak edeceğimiz bu gece için tüm Şanlıurfalı hemşerilerime dua ediyor kendilerinden de dua bekliyorum" dedi.

Şanlıurfa Aşevi Yetkilisi Ali Topal ise; aşevinde kazanların çeyrek asırdır kaynadığı gibi bundan sonra da kaynamaya devam edeceğini belirterek; "Şanlıurfalı kardeşlerimiz bizlere destek verdiği müddetçe bizler ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olmaya, onların sofralarına sıcak yemek koymaya devam edeceğiz" diye konuştu.