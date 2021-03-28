Başkan Yüce: Sakarya’nın marka değerini hep birlikte arttıracağız

Sakarya Gazeteciler Birliği(SGB) üyeleri Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'yi makamında ziyaret etti. SGB Başkanvekili Nedim Müjdat Çetin, Anadolu Ajansı Bölge Müdürü Yücel Velioğlu, TRT İl Temsilcisi Mehmet Karakaş ve SGB üyesi gazetecileri ağırlayan Başkan Ekrem Yüce, Sakarya'da STK'ların ve medyanın şehirler için olmazsa olmaz unsurlar olduğunu söyledi.

SGB Başkanvekili N. Müjdat Çetin, Alandüzü Mahallesi'nde gazetecilerin ev sahibi olmaları için TOKİ işbirliği ile yapımına başlanan 'Basın Sitesi hakkında bilgilendirdiği Başkan Yüce'ye bunun yanı sıra yaptıkları çalışmaları aktardı ve özellikle pandemi süreci içinde yerel basına yönelik katkıları nedeniyle teşekkür etti. Başkan Yüce, her zaman gazetecilerin yanında olduklarını ve gerekli desteği sağlamaya devam edeceklerini ifade ederek çalışmalarını anlattı.

Sakarya'nın geleceğini inşa etmek için çalıştıklarını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, "Geleceğe yönelik projeler yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Sakarya'yı üreten bir şehir haline getirmek için şehrimizin dört bir yanında çalışıyoruz. Erenler'de kenevir üretiyoruz, Kocaali'de Botanik Vadisi oluşturduk, Pamukova'da çilek Geyve'de de gül üreteceğiz. Tüm ilçelerimizle, STK'larımızla, basınımızla ve Sakaryalı vatandaşlarımızla birlikte Sakarya'nın marka değerini yükselteceğiz. Sakarya'yı Türkiye'de bir numara yapacağız" ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediyesi'nin devam eden projeleri hakkında da SGB üyelerini bilgilendiren Yüce, kenevirden hasadı sonrasında kenevir yağı üretimi, kenevirden elde edilen iplikle halı ve bir çok ürünün üretilmesi gibi girişimlerin devam ettiğini ifade etti. Yüce, "Olağanüstü bir ürün olan keneviri hayatımızın her yerinde kullanılacak ürünler haline getireceğiz" dedi. Kabak54'ün vatandaşlar tarafından beğeni ile karşılandığını da sözlerine ekleyen Başkan Yüce, " Kabak şehrimizin simgesi ve biz bu simgenin yok olmasına izin vermeyeceğiz" dedi.