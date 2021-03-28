Bıçaklanarak öldürülmüştü... Cinayetin detayları ortaya çıktı

Kocaeli Gölcük İlçesi Değirmendere mevkii Yüzbaşılar Mahallesi Seyit Onbaşı Parkında akşam saatlerinde yaşanan olayda, iddialara göre aralarında geçmişe dayalı husumet bulunan B.T ile onun yanına gelen Halil Kuru(30) ve arkadaşları arasında sözlü tartışma çıktı. Sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu, B.T üzerindeki bıçak ile Halik Kuru'yu bıçakladı. Bu esnada Kuru'nun yanında bulunan arkadaşlarından U.T ise üzerinde taşıdığı silahı çıkartarak, B.T'yi korkutmak için ateş açtı. Bacağından vurulan B.T olay yerinden kaçarken, bıçaklanarak ağır yaralanan Kuru, arkadaşlarının haber vermesi ile olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gölcük Necatı Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

2 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Halil Kuru, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, olayda bacağından vurulan ve Kuru'yu yaralayarak ölümüne neden olduğu iddia edilen B.T polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Yaralı B.T hastanede tamamlanan işlemleri sonrası Gölcük Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Ayrıca olay esnasında Kuru'nun yanında bulunan 6 kişi'de gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Emniyette işlemleri tamamlanan 5 kişi ifadeleri sonrası serbest bırakılırken, Kuru'yu bıçaklayarak ölümüne nEden olan B.T ile Kuru'nun arkadaş olan ve B.T'yi ayağından vuran U.T tamamlanan işlemleri sonrası Gölcük Adliyesine sevk edildi. Olayda hayatını kaybeden Halil Kuru'nun, Gölcükspor Kulübünün eski teknik direktörü Adil Kurunun yeğeni olduğu öğrenildi.