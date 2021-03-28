Bugün eczaneler açık mı, saat kaçta açılıyor ve kapanıyor? İşte hafta sonu eczane çalışma saatleri ve nöbetçi sorgulama!

Pazar günü Eczane çalışma saarleri binlerce kişinin gündemindeki yerini alıyor. Kısıtlama süresince medikal ürün ihtiyaçları için eczaneye gitmek zorunda kalan vatandaşlar Bugün eczaneler açık mı, saat kaçta kapanıyor, kaçta açılıyor sorusuna yanıt arıyor. Sokağa çıkma yasağı başlıklı genelgede kısıtlamadan muaf olan kurum ve kuruluşlar kamuoyuna duyurulmuştu. Bu tür işletmelerin ise belirlenen çalışma saatlerine yönelik de kamuoyu bilgilendirilmişti.

BUGÜN ECZANELER SAAT KAÇTA AÇILIYOR VE KAPANIYOR?

Bilindiği üzere Pazar günü eczaneler nöbet sistemi ile hizmet veriyor. Bu kapsamda vatandaşlar ikametlerine en yakın nöbetçi eczanelerden ihtiyaçlarını giderebiliyor.