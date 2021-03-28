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Giriş Tarihi: 28.3.2021 07:21

Bugün eczaneler açık mı, saat kaçta açılıyor ve kapanıyor? İşte hafta sonu eczane çalışma saatleri ve nöbetçi sorgulama!

Bugün eczaneler açık mı, saat kaçta açılıyor ve kapanıyor? İşte hafta sonu eczane çalışma saatleri ve nöbetçi sorgulama!

genelgesi ile hafta içi hafta sonu sokağa çıkma yasağında açık ve kapalı kurumlar belli olurken ardından ise bazı işletmelerin çalışma saatlerinde uygulanan kısıtlamalar da kademeli olarak kaldırıldı. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı kısmen de olsa devam ederken belirli nedenlerden dolayı eczaneye gitmesi gereken kişiler "Bugün eczaneler açık mı, saat kaçta kapanıyor, kaçta açılıyor?" sorusuna yanıt arıyor. İşte Hafta sonu eczane çalışma saatleri.

Pazar günü Eczane çalışma saarleri binlerce kişinin gündemindeki yerini alıyor. Kısıtlama süresince medikal ürün ihtiyaçları için eczaneye gitmek zorunda kalan vatandaşlar Bugün eczaneler açık mı, saat kaçta kapanıyor, kaçta açılıyor sorusuna yanıt arıyor. Sokağa çıkma yasağı başlıklı genelgede kısıtlamadan muaf olan kurum ve kuruluşlar kamuoyuna duyurulmuştu. Bu tür işletmelerin ise belirlenen çalışma saatlerine yönelik de kamuoyu bilgilendirilmişti.

BUGÜN ECZANELER SAAT KAÇTA AÇILIYOR VE KAPANIYOR?

Bilindiği üzere Pazar günü eczaneler nöbet sistemi ile hizmet veriyor. Bu kapsamda vatandaşlar ikametlerine en yakın nöbetçi eczanelerden ihtiyaçlarını giderebiliyor.

HAFTA İÇİ HAFTA SONU ECZANE ÇALIŞMA SAATLERİ!

İstanbul'da yer alan eczaneler 1 Haziran'dan itibaren hafta içi ve cumartesi günleri 09.00-19.00 saatleri arasında faaliyet gösterecek. İstanbul Eczası Odası'ndan yapılan açıklamada, "Kovid-19 pandemisi normalleşme süreci kapsamında, 1 Haziran Pazartesi günü itibarıyla İstanbul'da eczane açılış-kapanış saatleri hafta içi ve cumartesi günleri 09.00-19.00 olarak uygulanacaktır." ifadeleri yer aldı.

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ECZANELER HAFTA SONU KAÇA KADAR AÇIK?

Alınan karar gereğince, sadece Cumartesi günü açıktır. Pazar günü eczaneler kapalı olmakla beraber, nöbetçi eczaneler hizmet vermektedir.

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA ECZANELER SAAT KAÇTA AÇILIYOR VE KAÇTA KAPANIYOR?

Eczaneler yasaktan muaf tutuluyor. Eczanelerin çalışma saatleri ise farklı olabilir. Bu sebeple internetten yakın çevrenizdeki nöbetçi eczanelerin çalışma gün ve saatlerini sağlıklı bir şekilde öğrenebilirsiniz.

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Bugün eczaneler açık mı, saat kaçta açılıyor ve kapanıyor? İşte hafta sonu eczane çalışma saatleri ve nöbetçi sorgulama!
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