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Giriş Tarihi: 29.3.2021 00:14 Son Güncelleme: 29.3.2021 00:26

Cipin içinden pompalıyla dehşet saçtı! Yakınları sinir krizi geçirdi

DHA
Cipin içinden pompalıyla dehşet saçtı! Yakınları sinir krizi geçirdi

'nin ilçesinde kan donduran bir olay yaşandı. Cipin içerisinde bir kişi, husumetlisi olduğu öğrenilen Teoman D.'ye pompalı tüfekle iki el ateş edip kaçtı. Şüpheli, kısa sürede yakalanarak gözaltına alınırken, saçmaların isabet ettiği 3 kişi yaralandı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki olay, saat 17.00 sıralarında Çamlaraltı Mahallesi'ndeki Çamlık Bulvarı üzerinde meydana geldi. Adnan A. (19), kullandığı 35 AY 2396 plakalı lüks cipin içinden bulvar üzerinde yürüyen husumetlisi olduğu öğrenilen Teoman D.'ye doğru tüfekle iki el ateş edip kaçtı.

3 KİŞİ YARALANDI

Olayda Teoman D. ve Halil Necip B. bacaklarından, ismi öğrenilemeyen bir kadın ise omzuna isabet eden saçmalar nedeniyle yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri, kaçan Adnan A.'yı kısa süre içerisinde olay yerine yakın bir bölgede yakalayarak gözaltına aldı.

Araçta yapılan aramada, olayda kullanılan pompalı tüfek, 8 fişek, tabanca ve 11 mermi ele geçirildi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Adnan A. polisteki ifadesinde, iki gün önce sokakta kendisini darbeden kişiyi sokakta görünce korkutmak için ateş ettiğini söylediği öğrenildi. Soruşturma sürüyor.

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Cipin içinden pompalıyla dehşet saçtı! Yakınları sinir krizi geçirdi
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