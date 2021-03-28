Cipin içinden pompalıyla dehşet saçtı! Yakınları sinir krizi geçirdi

3 KİŞİ YARALANDI

Olayda Teoman D. ve Halil Necip B. bacaklarından, ismi öğrenilemeyen bir kadın ise omzuna isabet eden saçmalar nedeniyle yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.