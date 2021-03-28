Son dakika: Fatih'te çocukları taciz eden tatlıcı tutuklandı! Bu görüntüler büyük tepki toplamıştı

"BACAĞINA KOMPLE BİR ŞEKİLDE DOKUNDU"



Yaşananları fark eden market kasiyeri ise "Ben kasada müşteri alıyordum. Geldi karşı kasama geçti. Bir eşya alacaktı. O sırada çocuk geldi. Eli böyleydi ve bacağına komple bir şekilde dokundu. Biz buraya ilk başladığımızda da bize bir yanaşma çabasındaydı. Bu onun ilk yaptığı bir şey değildi. Kaç kere arkadaşımıza da yaptı. Defalarca kez uyardık. 'Ben hastayım. Köyden geldim' diyerek geçiştirdi. Hep bahane. En son bu olayda patladık" ifadelerini kullandı.