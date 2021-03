Son dakika: Fatih'te çocukları taciz eden tatlıcı tutuklandı! Bu görüntüler büyük tepki toplamıştı

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine götürüldü.

Fatih'te çocuklara taciz iddiası; kameradaki şüpheli tutuklandı

"BÜTÜN MAHALLE ŞİKAYETÇİ"



Sokak sakinlerinden Merve Atasoy, "Ben akşam 12-1 gibi görüyorum. Çocukları, tatlı verme bahanesi ile içeri götürüyor. Arka tarafa götürüp, tatlıyı veriyor ve gönderiyor. Her gün her gece. Bizim çocukları görünce sevmeye geliyor. Bütün mahalle şikayetçi. Biz karşı karşıya oturuyoruz. Velisinden alıyor bir de. Çocuğa dokunuşu, tutuşu falan çok farklı. Her gece her gece çocukları elliyor" dedi.