60-65 yaş arası Covid-19 aşı randevusu nasıl alınır? E-nabız ve MHRS üzerinden aşı randevusu oluşturma ekranı

Covid-19 aşı randevusu alma ekranı bu hafta 60-65 yaş arası vatandaşlar için erişime açılacak. E-Nabız, e-Devlet ve MHRS sistemi üzerinden açılan bu sistemle beraber kişiler diledikleri sağlık kuruluşlarından belirledikleri saatlerde randevularını alabiliyor. Bu noktada "Koronavirüs aşı randevusu nasıl alınır, 60-65 yaş arası aşılama başladı mı?" soruları da yanıt aramaya başladı. Covid-19 aşı randevusu almak için TCKN ve e-devlet şifreleri ile kişilerin sisteme giriş sağlamaları veya 182 çağrı merkezini aramaları gerekiyor.

COVİD-19 AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Gelecek haftadan itibaren 60-65 yaş grubunun aşılarına başlanacak. Yaşınız 60-65 arasındaysa lütfen telefon mesajlarınızı dikkatle takip edin." ifadelerini kullanmıştı. Bu yaş grubundaki vatandaşlar için aşılama sürecinde randevular, www.mhrs.gov.tr adresinden alınacak. Başvuru sonuçları de SMS ile sistemde kayıtlı olan telefon numaralarına gönderilecek.