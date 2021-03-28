Diyarbakır Mezopotamya Tarım ve Hayvancılık Fuarı’na hazır

Mezopotamya Tarım, Hayvancılık, Tavukçuluk ve Süt Endüstirisi Fuarı hakkında bilgi veren DTSO Başkanı Kaya, " Bu yıl 101 firma temsilcisinin katılımıyla açılacak. Çiftçilerin fuarda teknolojiyi yakından takip etmesi ve toprağı verimli tekniklerle işlemesine tanıklık etmesi tarım sektörüne önemli katkılar sağlayacak. Diyarbakır'da düzenleyeceğimiz fuar Mardin Batman, Şanlıurfa, Gaziantep, Bingöl, Şırnak, Bitlis, Siirt, Muş gibi bölgemizin tarım ve hayvancılık sektörünün gelişimine önemli katkılar sunacaktır" dedi.





Fuara Irak ve Rusya Federasyon'undan yabancı heyetlerin de katılım sağlayacağını belirten Kaya, "Yabancı heyetler ile sektörün temsilcilerini ikili görüşmelerle bir araya getireceğiz. Ayrıca Irak'tan fuara katılacak olan temsilcilerle Irak'ta ortak fuar düzenlemek için işbirliği protokolü imzalayacağız. Tarım ve Hayvancılık fuarı bölgemiz için çok önemli bir organizasyon sektörü takip eden firmaları ve ziyaretçileri 30-Mart – 3 Nisan tarihleri arasında Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezine bekliyoruz" dedi.