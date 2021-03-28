Dünya Bankası'nın Türkiye’deki en büyük projesi Ereğli’de yapılıyor

Çalışmalar hakkında bilgi veren Ereğli Ziraat Odası Başkanı Abdullah Çelik, "Sol sahil sulama bölgesinin projesi Cumhurbaşkanımızın onaylaması ile 2020 yılında faaliyete geçti. Dünya bankasına yaptırdığımız işin sol sahil kısmı, bir de bunun sağ sahil kısmı var. Onun da ihalesi yapılalı yaklaşık üç dört sene oldu. Süreç başladı, borular geldi, %20'lik kısmı tamamlandı" dedi.

Çelik; "Bu çalışmalar bittiğinde Ereğli'miz kurtulacak. İş bittikçe sulamaya açılacak, yani çiftçilerimiz projenin tamamının bitmesini beklemeyecek. Ereğli'de bulunan İvriz Barajı yaklaşık 400 bin dekarlık bir alanı suluyor. 80 bin metreküp su bulunuyor. Proje ile sahalarımız genişleyecek. Nerden baksanız yüzde 50 civarında su tasarrufu yapacağız. Yüzde 50 dolaylarında ürünlerimiz artacak. Ereğli bu proje ile tarımda çağ atlayacak. Ereğli tarımda Hollanda gibi olacak." ifadelerini kullandı.

YÜZYILIN PROJESİ

Projenin Ereğli için büyük bir fırsat olduğunun altını çizen Ak Parti Ereğli İlçe Başkanı Zübeyir Dursun ise şunları söyledi:

"Hükümet olarak her alanda hizmetlerimize devam ediyoruz. Bölgemiz tarım ve hayvancılık bölgesi. Yüzyılın projesi olarak nitelendirdiğimiz sulama projesi hayata geçiyor. Hem sol sahil hem de sağ sahil projeleri olmak üzere toplamda 1 milyar 200 milyon'u bulan bir bedel ve bin 150 kilometrelik alana boru döşenecek. 42 bin hektarlık alanda gerçekleşen bir proje ciddi anlamda ekonomimize girdi sağlayacak ve beş yıl içerisinde bitirilecek. Çiftçilerimizin dekar başına elde ettikleri gelir miktarları artacak. Vahşi sulama sistemi tamamen sona erecek. Teknolojik bir proje olacak. Çiftçimiz oturduğu yerden telefonla bağlanıp butona basarak suyu açacak, bittikten sonra kapatacak. Dünya bankasının Türkiye'de ki dört projesinden bir tanesi ama en büyüğü Ereğli'ye yapılıyor. Bu da bizim için büyük bir onur kaynağı. Bizde Ak Parti teşkilatı olarak milletvekillerimiz ile ciddi gayret gösteriyoruz. Ereğli'ye hayırlı olsun."