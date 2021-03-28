Düzce’de iş merkezine baskında 1 kişi hayatını kaybetti

Düzce İl merkezi Rasim Betir Bulvarı üzerinde bulunan Yakup Akgün İş merkezinde, Cuma akşamı saat 23:50 sularında meydana gelen olayda, Sakarya'dan geldikleri iddia edilen bir grup, yine iddialara göre alacak verecek meselesi nedeniyle bahse konu iş merkezine baskın yaptı. Baskında şahısların açmış olduğu ateş sonucu 4 kişi yaralandı.Olay yerinden yanlarına bir kişiyi alarak kaçan şüpheliler, biraz uzaklaştıktan hemen sonra onuda yaralayarak araçtan yol kenarına attı.Olay yerine kısa sürede çok sayıda polis ve 112 ekibi sevk edildi. Yola atılan yaralı ile iş merkezinde yaralanan 4 kişi, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yapmış olduğu ilk müdahale sonrası çevre hastanelere kaldırıldı. Düzce İl Emniyet Müdürüde olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

11 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI, 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalar sonucu tam 11 kişi gözaltın alındı. Ayrıca yine olaylarla ilgileri bulunduğu ve olaya karıştığı iddia edilen 3 kişinin ise yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi. Öte yandan olayda ağır yaralanan İzzet Dev (43) ise tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Öte yandan emniyetin düzenlediği operasyonlarda İ.T., A.T., C.K., M.K., K.Ç., R.Z., M.Ö., S.B., A.Ç., N.T. ve M.E.'nin gözaltına alındığı ve şahısların emniyette sorgularının devam ettiği, tamamlanan işlemler sonrası 'kasten adam öldürme' ve 'kasten yaralama' suçlarından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.