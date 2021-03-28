Ege, dünyaya örnek operasyonla kurtarıldı

Karaman'dan Mersin'e arkadaşlarıyla giderken otomobilleri kara saplanınca yolda mahsur kalan, yardım çağırmak için araçtan inen ancak tipide kaybolan Ege Kabalak'a (26) 4. günde ulaşıldı. Ege, 40 km uzaklıktaki Cehennem Deresi'nden müthiş bir operasyon kurtarıldı. Karaman, Mersin ve Adana'dan AFAD ekipleri bölgeye sevk edildi. İHA ile paletli araçların da kullanıldığı aramada ekipler Ege'nin ayak izlerine rastladı. Telefonların çekmediği dağlık alana mobil baz istasyonu kuran ekipler, Ege'nin telefon sinyaline ulaştı. İletişim kurulan Ege, kurtarma ekiplerine konum attı. Bölgeye askeri helikopter istendi. Ancak hava koşulları nedeniyle helikopterin inemediği yere AFAD ve Jandarma ulaştı. Ege, Mersin'deki Entegre Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Bitkin görünen ve üşüdüğünü söyleyen gece, jandarma üzerindeki montu çıkarıp verdi. Ege, 4 gün dereden su içerek kar yediğini, çimen, yerde bulduğu bir ekmek parçası ve leblebiyle beslendiğini, kan akışını düzenli tutmak için günde 7 saat yürüdüğünü söyledi. Kendisine modern meczup diyen Ege'nin flüt çalarak para kazanıp, 22 ülke, 38 şehir dolaştığı öğrenildi.