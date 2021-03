Erbaş, Batman’da Berat gecesi özel programa katıldı

Mehmet Emin Terece Camii'nde Batman Valisi/Belediye Başkanvekili Hulusi Şahin'in de katıldığı program, pandemi tedbirleri kapsamında camiye belirli sayıda kişi alındı ve sosyal mesafe kurallarına dikkat edildi.

Programda önemli mesajlar veren Başkan Erbaş, müminler arasındaki kardeşliğin, birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekerek, "Allahrasulü efendimiz hadis-i şerifinde buyuruyor ki, "Müminler birbirini sevmede, birbirine merhamet etmede, birbirine şefkat etmede, acımada bir vücut gibidir. Vücudun bir yeri rahatsızlandığında nasıl ki diğer organları da ondan acı duyarsa müminler bir vücut gibidir. Dünyanın neresinde olursa olsun eğer müminlerin başına bir sıkıntı gelirse öteki müminler ondan rahatsız olur." İşte iman-ı kamil budur. Böyle iman sahibi olmaya çalışalım. Gençlerimize miras bıraktığımız İslam anlayışı, böyle bir anlayış olsun. Çocuklarımıza miras bırakacağımız, onlara emanet edeceğimiz İslam'ı yaşayış, böyle bir yaşayış olsun" ifadelerini kullandı.

"ÇOCUKLARIMIZ BİZİ ÖRNEK ALSINLAR"

Başkan Erbaş, Ramazan ayının da yaklaştığına işaret ederek, "Ramazan ayını orucumuzla, teravihimizle, sahurlarımızla, iftarlarımızla, Kur'an-ı Kerim hatimlerimizle, hayır ve hasenatımızla, zekatımızla öyle güzel değerlendirmek nasip olsun ki, beratimiz bu şekilde gerçekleşmiş olsun" diye konuştu.

Başkan Erbaş, müminlerin iyilik yapan, insanları iyiliğe çağıran ve kötülükten uzak duran kişiler olduğuna vurgu yaparak, "Eğer biz böyle davranırsak, İslam'ı bu şekilde yaşarsak, gençlerimiz, çocuklarımız bizi örnek alacak. Kızlarımız, oğullarımız bizi örnek alacak. Yüce Rabbimiz buyuruyor ki bir ayeti kelimesinde, "Ey iman edenler niçin yapmadığınız, yaşamadığınız şeyleri söylüyorsunuz?" Bizi ikaz ediyor. İslam'ı öyle güzel yaşayalım ki, çocuklarımız bizi örnek alsınlar. Alnı secdeye giden, beli rükûa eğilen, kıyama duran annesini, babasını, büyüklerini örnek alsın" şeklinde konuştu.

KORONAVİRÜSÜN SONA ERMESİ İÇİN DUA EDİLDİ

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının bir an önce sona ermesi için dualar edildi. Başkan Erbaş, Allah'ın rahmetinin çok geniş olduğunu hatırlatarak, "Rabbimizin rahmeti çok geniş, yeter ki biz ondan isteyelim. Kendisi bunu bize söylüyor, buyuruyor ki, "Benim rahmetim her şeyi kaplamıştır." Allah'ın rahmetine koşalım. Müminler için her gün, her gece mübarektir. Yeter ki koşalım, cennete koşalım." diye konuştu. Vatandaşların salgın tedbirlerine uyarak katıldığı programda, Türkiye'nin çeşitli camilerinde görev yapan hocalar Kur'an-ı Kerim okudu. Diyanet İşleri Başkanlığı İlahi Korosu tasavvufu musikisinden eserler seslendirdi, tekbir ve salat-ü selamlar getirdi. Mevlithanlar, mevlitten bahirler okudu. Programın sonunda, Din Hizmetleri Genel Müdürü Bünyamin Albayrak'ın ülkemiz, İslam alemi ve insanlık için yaptığı duaya vatandaşlar 'amin' diyerek eşlik etti.