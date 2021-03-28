Eyüpsultan Belediyesi Ahmet Kekeç Kütüphanesi yarın açılıyor!

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Eyüpsultan Belediyesi Ahmet Kekeç Kütüphanesi'nin hazır olduğunu, pazartesi günü saat 14.00'te TBMM Başkanımız Mustafa Şentop ve Ahmet Kekeç'in ailesinin teşrifleriyle açılacağını sosyal medyadan ifade etti.



"KÜTÜPHANENİN NEZİH ÇALIŞMA ALANLARI VAR"

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, yarın açılacak olan Eyüpsultan Belediyesi Ahmet Kekeç Kütüphanesi'nin açılışa hazır olduğunu belirterek resmi Twitter hesabından kütüphanenin içeriği hakkında bilgi verdi. Başkan Köken, "Kitap kafesi, zengin kitap koleksiyonu, güncel elektronik kaynaklar, seçkin süreli yayınlar, nezih çalışma alanları, ferah okuma salonları ile herkese hitap edecek" ifadelerini kullandı. Ayrıca Köken, kütüphaneyi tanıtan videoyu da sosyal medyadan paylaştı.