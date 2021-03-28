Facebook'ta tanıştı hayatı karardı! Çıplak fotoğraflı şantaja uğradı!

"UYKU SERSEMLİĞİMDEN BU TUZAĞA DÜŞTÜM"

Ömer Okumuş, başından geçenlerle ilgili şöyle konuştu: "Arkadaşlık isteği geldi. Ben normalde ortak arkadaş olmayan ya da tanımadığım kişileri kabul etmiyorum. Ancak ortak arkadaş görünce sakınca görmedim ve kabul ettim. Daha sonrasında mesaj atıldı. Yaklaşık 3-4 gün öncesinde sabah görüntülü arama oldu. Ben de telefonu açtım ama karşımda farklı görüntüler oluştu. Uyku sersemiyle kendime gelene kadar saliselik görüntüleri almış oldular. Telefonuma yazılı mesaj gelmeye başladı. 'Sizi meşhur yapacağız' diye. Para istediler. Ben de para göndermeyeceğimi söyleyip reddettim. Reddedince birkaç arkadaşa videoyu gönderdiler. Daha sonra ailemle tehdit etmeye başladılar. Bu şekilde süreç devam ediyor. Biz de bu konuya duyarsız kalmayıp Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduk ve bunun takibini yapacağız. Bu kişiler benim çevremdeki birkaç dernek başkanı arkadaşıma da bu şekilde tekliflerde bulunmuşlar. Ben uyku sersemliğimden ötürü bu tuzağa düşmüş oldum. Bu tarz gelen mesajlara cevap vermemeleri konusunda diğer arkadaşlarımı uyarıyorum. Bu yüz kızartıcı suç şeklinde ve aile ortamına girilen bir ahlaki tehdit. Bunlara pabuç bırakmayacağız. Biz kendimizden eminiz. Bu görüntülerin cep telefonuna düşen hemşerilerimden ve arkadaşlarımdan da özür diliyorum."