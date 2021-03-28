Fahrettin Koca: Aşı programında yeni gruba geçiyoruz

SağlıkBakanı Fahrettin Koca, koronavirüs aşısında bazı risk gruplarının da dahil edildiğini belirterek, "Aşı programında yeni gruba geçiyoruz" dedi. Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Koca, mesajında şunları ifade etti: "Aşı programında yeni gruba geçiyoruz. Aşısı sisteme tanımlanmış olan 60 yaş üzeri vatandaşlarımız eşleri ile birlikte randevu alarak aşılarını olabilecekler. Ayrıca bazı risk grupları da programa dahil edildi. Risk grubunda olan morbid obez, malign tümörü olan kanser ve diyaliz hastaları, Down sendromu olan vatandaşlarımız ve immuno supresif tedavi alanlar öncelikli aşı olmak için sisteme tanımlandı. En kısa sürede en çok riskli vatandaşımızı korumak istiyoruz."