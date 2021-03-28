Fotoğraf sanatçısı Crombie sığırcık kuşlarının gökyüzündeki toplu şölenini fotoğrafladı

Sürüye hiçbir kuşun liderlik etmediği, her sığırcığın yanındaki kuşa göre kendini ayarlayarak uçtuğu ifade edildi. Sığırcık kuşlarının hem tekil olarak mesafe ayarladığını ve hem de çoğul olarak bir bütün kütle halinde hareket ettiği bu harekete uzmanlar "Mırıldanma" (Murmuration) ismini veriyor. Kuşların çarpışmalardan nasıl kaçınmayı başardıkları hala biraz gizemini koruyor, ancak bazı bilim insanları, bazı sığırcıkların bir dönüş başlattıklarında kararın, bir dalga gibi 'mırıldanma' olarak sürünün geri kalanına yayıldığını öne sürüyor.