Gaziantep'te otomobilin çarptığı 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Otomobil, bir evin duvarına çarparak durabildi. Kazada ağır yaralanan çocuk, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Şehitkamil Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.