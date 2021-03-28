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Giriş Tarihi: 28.3.2021 22:34 Son Güncelleme: 28.3.2021 22:35

'te otomobilin çarptığı 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

AA
Gaziantep'te otomobilin çarptığı 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

'in ilçesinden kahreden bir haber geldi. 2 yaşındaki , otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili sürücü gözaltına alındı.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde kahreden bir olay yaşandı.

Alınan bilgiye göre, U.K. yönetimindeki 02 FK 919 plakalı otomobil, Hasırcıoğlu Mahallesi 32005 sokağa döndüğü esnada 2 yaşındaki Ayşenaz Güçyetmez'e çarptı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Otomobil, bir evin duvarına çarparak durabildi. Kazada ağır yaralanan çocuk, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Şehitkamil Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çocuğun cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Sürücü U.K. gözaltına alındı.

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Gaziantep'te otomobilin çarptığı 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
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