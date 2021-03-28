HAYDİ polisinden köpeğini yalnız bırakan sahibine ceza!

Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri Beşiktaş Gayrettepe Mahallesi Balmumcu Dere Sokak No:34 sayılı adreste gecekondu bina içerisinde yanmış hayvan cesedi ihbarı aldı hemen harekete geçti. Olay yerine giden Çevre ve Hayvan polisleri köpeğin bilinmeyen bir nedenden ötürü öldüğü ve cesedinin çürüdüğünü gördü. Konuyla ilgili çalışma başlatan ekipler köpeğin daha önce orada yaşayan ve köpek eğiticisi olan Merrt C. D.(24) ait olduğunu belirledi.

Soruşturma kapsamında gecekonduyu Ağustos 2020 tarihinde boşalttığı giderken sahibi olduğu köpeği bıraktığı, tespit edilen Mert C.D'ye 5199 Sayılı Hayvanlar Koruma Kanunu 14-A dan idari işlem yapılması maddesince 1033 TL idari para cezası uygulandı.