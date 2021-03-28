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Giriş Tarihi: 28.3.2021 11:56

HAYDİ polisinden köpeğini yalnız bırakan sahibine ceza!

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
HAYDİ polisinden köpeğini yalnız bırakan sahibine ceza!

’da bir kişinin 7 ay önce taşındığı gecekonduda bıraktığı köpeği evde öldü. Köpek eğitici olduğu belirlenen bir kişi tarafından evde yalnız bırakılan köpeğin neden öldüğü belirlenemezken Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Ekipleri Köpeğin sahibi olduğu belirlenen kişiye bin 33 lira ceza yazdı.

Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri Beşiktaş Gayrettepe Mahallesi Balmumcu Dere Sokak No:34 sayılı adreste gecekondu bina içerisinde yanmış hayvan cesedi ihbarı aldı hemen harekete geçti. Olay yerine giden Çevre ve Hayvan polisleri köpeğin bilinmeyen bir nedenden ötürü öldüğü ve cesedinin çürüdüğünü gördü. Konuyla ilgili çalışma başlatan ekipler köpeğin daha önce orada yaşayan ve köpek eğiticisi olan Merrt C. D.(24) ait olduğunu belirledi.

Soruşturma kapsamında gecekonduyu Ağustos 2020 tarihinde boşalttığı giderken sahibi olduğu köpeği bıraktığı, tespit edilen Mert C.D'ye 5199 Sayılı Hayvanlar Koruma Kanunu 14-A dan idari işlem yapılması maddesince 1033 TL idari para cezası uygulandı.

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HAYDİ polisinden köpeğini yalnız bırakan sahibine ceza!
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