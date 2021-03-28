Genç Kızılay Gökçebey’de fidan dikti

Türk Kızılay'ı bağlı bütün şehirler alfabedik sıraya göre fidan dikme etkinliği yaparak birbirlerine meydan okurken, en son Kızılay Van Teşkilatı Zonguldak'ın Gökçebey İlçesine bağlı Genç Kızılay teşkilatına meydan okumasının ardından Genç Kızılay Gökçebey teşkilatı yaptığı çalışma ile 35 gönüllüsü ile toplam 375 fidan dikerken, daha önce de dikilen fidanların kontrolünü ve iyileştirmesini yaptılar.

Genç Kızılay Gökçebey Başkanı Ceyda Karagöl fidan dikim etkinliğine katılan tüm katılımcılara teşekkür etti.

Gökçebey'de düzenlenen fidan dikimi etkinliğine Türk Kızılay'ı Zonguldak Şube Başkanı Aydın Ergenç ve yönetimi ile Kızılay Gökçebey Temsilcisi Erkan Soner Kodaman ve genç Kızılaycılar katıldı.

Türk Kızılay'ı Zonguldak Şube Başkanı Aydın Ergenç yaptığı açıklamada, "Genç Kızılay Gökçebey teşkilatımızın düzenlemiş olduğu fidan dikim etkinliğine katılım sağladık. Emeği geçen bütün kardeşlerime teşekkür ediyorum. Bu vesileyle daha önce dikmiş olduğumuz fidanların kontrolünü de sağladık. Hepsi doğaya kök salmaya ve sağlık yeşertmeye devam ediyor" dedi.