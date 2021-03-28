Bugün marketler açık mı, saat kaçta açılıyor ve kapanıyor? İşte ? A101, BİM, ŞOK, Migros hafta sonu market çalışma saatleri

Hafta sonu Pazar günü bakkal ve market çalışma saatleri İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile duyurulmuştu. Bu noktada sabah saatlerinden itibaren vatandaşlar Mart ayının son hafta sonunda da "Bugün marketler açık mı, saat kaçta açılıyor ve kapanıyor?" gibi sorularına ait yanıtı araştırmaya başladı. Bakanlığa göre İstanbul gibi yüksek ve çok yüksek riskli illerde uygulanacak olan kısıtlama gününde vatandaşlar belirli saatlerde ihtiyaçlarını karşılamak üzere kendilerine en yakın işletmelerden alışverişlerini yapabiliyor. A1O1, BİM, ŞOK, Migros, File, Carrefour gibi marketler çalışma saatlerine yönelik tüm detayları resmi siteleri üzerinden paylaşıyor.

MARKETLER AÇIK MI, SAAT KAÇTA AÇILIYOR VE KAPANIYOR?

Her hafta sonu olduğu gibi binlerce kişi market çalışma saatleri ile ilgili araştırmalarına başladı. Kısıtlama uygulanan illerde belirlenen saatlerde hizmet verebilecek olan bu işletmelerle ilgili tüm detaylar genelge ile kamuoyunun bilgisine sunulmuştu. Bilindiği üzere dün akşam 21.00'da başlayan sokağa çıkma yasağı yarın 05.00'da sona erecek.