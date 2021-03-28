Bugün marketler açık mı, saat kaçta açılıyor ve kapanıyor? İşte ? A101, BİM, ŞOK, Migros hafta sonu market çalışma saatleri

Hafta sonu Pazar günü bakkal ve market çalışma saatleri İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile duyurulmuştu. Bu noktada sabah saatlerinden itibaren vatandaşlar Mart ayının son hafta sonunda da "Bugün marketler açık mı, saat kaçta açılıyor ve kapanıyor?" gibi sorularına ait yanıtı araştırmaya başladı. Bakanlığa göre İstanbul gibi yüksek ve çok yüksek riskli illerde uygulanacak olan kısıtlama gününde vatandaşlar belirli saatlerde ihtiyaçlarını karşılamak üzere kendilerine en yakın işletmelerden alışverişlerini yapabiliyor. A1O1, BİM, ŞOK, Migros, File, Carrefour gibi marketler çalışma saatlerine yönelik tüm detayları resmi siteleri üzerinden paylaşıyor.
MARKETLER AÇIK MI, SAAT KAÇTA AÇILIYOR VE KAPANIYOR?
Her hafta sonu olduğu gibi binlerce kişi market çalışma saatleri ile ilgili araştırmalarına başladı. Kısıtlama uygulanan illerde belirlenen saatlerde hizmet verebilecek olan bu işletmelerle ilgili tüm detaylar genelge ile kamuoyunun bilgisine sunulmuştu. Bilindiği üzere dün akşam 21.00'da başlayan sokağa çıkma yasağı yarın 05.00'da sona erecek.
Genelgede, daha önce açılış-kapanış saatleri belirlenmiş olan işyerlerinin de (bakkal, market, manav, kasap, berber, kuaför ve güzellik salonu, terzi, ayakkabıcı vb.) açılış-kapanış saatlerinin *düşük, orta ve yüksek risk grubundaki* illerde 07.00-20.00 saatleri arası olarak belirlendiği belirtildi.
BİM hafta içi ve Cumartesi 07.00- 20.00 arası çalışıyor.
BİM Pazar günü 10.00- 17.00 arası çalışıyor.
ŞOK hafta içi ve Cumartesi 07.00- 20.00 arası çalışıyor.
ŞOK Pazar günü 10.00- 17.00 arası çalışıyor.
A101 hafta içi ve Cumartesi 07.00- 20.00 arası çalışıyor.A101 Pazar günü 10.00- 17.00 arası çalışıyor.
İçişleri Bakanlığı, valiliklere "İşyerlerinin Çalışma Saatleri" konulu genelge gönderdi. Sağlık Bakanlığınca tespit edilen kriterlere göre 4 ayrı risk grubuna (düşük, orta, yüksek, çok yüksek) ayrılan iller arasından düşük, orta ve yüksek risk grubunda bulunan illerde, lokanta, restoran, kafeterya, pastane, tatlıcı vb. gibi yeme içme yerleri ile kıraathane ve çay bahçesi gibi iş yerleri için 07.00-19.00 saatleri arasında % 50 kapasite ile müşterilerine işyerinde hizmet sunacak şekilde çalışabilme imkânı getirildi.
Genelgede, daha önce açılış-kapanış saatleri belirlenmiş olan işyerlerinin de (bakkal, market, manav, kasap, berber, kuaför ve güzellik salonu, terzi, ayakkabıcı vb.) açılış-kapanış saatlerinin *düşük, orta ve yüksek risk grubundaki* illerde 07.00-20.00 saatleri arası olarak belirlendiği belirtildi.
Düşük risk grubunda yer alan iller; Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Uşak, Van.
Orta risk grubunda yer alan iller; Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bartın, Bayburt, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Malatya, Manisa, Nevşehir, Sivas, Tunceli, Yozgat.
Yüksek risk grubunda yer alan iller; Antalya, Ardahan, Artvin, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Düzce, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Muğla, Niğde, Tekirdağ, Yalova, Zonguldak.
Çok yüksek risk grubunda yer alan iller ise Adıyaman, Aksaray, Amasya, Balıkesir, Burdur, Edirne, Giresun, Gümüşhane, Konya, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon.