Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Husumetli iki grup arasındaki kavga kanlı bitti: 1 ölü, 3 yaralı
Giriş Tarihi: 28.3.2021 21:03 Son Güncelleme: 28.3.2021 21:06

Husumetli iki grup arasındaki kavga kanlı bitti: 1 ölü, 3 yaralı

DHA
Husumetli iki grup arasındaki kavga kanlı bitti: 1 ölü, 3 yaralı

'da husumetli iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Manisa'daki olay, saat 14.30 sıralarında Akhisar Merkez Çarşı'da meydana geldi. Celal Demir (43) iddiaya göre, husumetli olduğu F.M.D., Ö.O.D., E.D.'le henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

TARTIŞMA KISA SÜREDE BÜYÜYEREK SİLAHLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesiyle 4 kişi silahla vurularak yaralandı. Silah sesini duyan çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaralılara yaptığı ilk müdahalesinin ardından Akhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Burada tedaviye alınan yaralılardan Celal Demir doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Tedavisi süren diğer yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Öte yandan, olay yeri inceleme ekipleri bölgede çalışma yaparken, Çevik Kuvvet ekipleri de hastane çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Husumetli iki grup arasındaki kavga kanlı bitti: 1 ölü, 3 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA