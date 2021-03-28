Husumetli iki grup arasındaki kavga kanlı bitti: 1 ölü, 3 yaralı

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Burada tedaviye alınan yaralılardan Celal Demir doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Tedavisi süren diğer yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Öte yandan, olay yeri inceleme ekipleri bölgede çalışma yaparken, Çevik Kuvvet ekipleri de hastane çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.