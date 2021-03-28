İstanbul barajlarında ne kadar su var? İşte 28 Mart 2021 tarihi İSKİ verileri

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından açıklanan verilere göre içme suyu kaynaklarının doluluk oranı yüzde 71.56 olarak ölçüldü.

Barajlardaki su seviyesi 8 Ocak'ta yüzde 19,16'ya kadar inerken, aradan geçen sürede yağışlarla yüzde 55,4 arttı. Açıklanan verilere göre 15 Mart'ta 62.34 olan baraj doluluk oranı son 14 gün içerisinde ise yüzde 9.22 artış gösterdi.

İstanbul önemli barajlarından olan Ömerli, Elmalı ve Darlık barajında ise su seviyesi yüzde 80'nin üzerine çıktı. Her bir barajdaki doluluk oranı; Ömerli 89.04, Pabuçdere 51.24, Sazlıdere 37.9, Büyükçekmece 70.33, Alibey 64.04, Terkos 65.76, Kazandere 60.44, Elmalı 83.98, Darlık 85.98 ve Istrancalar 66.83 olarak kaydedildi.