İstanbul’da ‘Süper Solucan Ay’ manzarası kartpostallık görüntüler oluşturdu

Dünyanın uydusu ayın yüzde 15 daha büyük ve yüzde 7 daha parlak göründüğü 'Süper Solucan Ay', bu akşam görünmeye başlandı.

DÜNYANIN EN ÖNEMLİ GÖK OLAYI

2021 yılının en önemli gök olaylarından olan Süper Solucan Ay'ın, İstanbul manzarasıyla birlikte seyrine doyumsuz bir görsel şölen oluşturdu.

İstanbul’da ‘Süper Solucan Ay’ manzarası | Video

3 GÜN BOYUNCA GÖZLEMLENEBİLECEK

Çamlıca Camii ve Süper Solucan Ay'ın drone ile kaydedilen görüntüleri kartpostallık görüntüler oluşturdu. Görenleri hayran bırakan Süper Solucan Ayı 3 gün boyunca gözlemlenebilecek.