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Giriş Tarihi: 28.3.2021 23:34 Son Güncelleme: 29.3.2021 00:01

’da ‘’ manzarası kartpostallık görüntüler oluşturdu

İHA
İstanbul’da ‘Süper Solucan Ay’ manzarası kartpostallık görüntüler oluşturdu

2021 yılında dünyanın en önemli gök olayı olarak gösterilen '' bugün gerçekleşti. 'da ise ‘Süper Solucan Ay’, doyumsuz bir görsel şölen ortaya koydu. Bu akşam dünyanın her yerinde görülmeye başlanan 'Süper Solucan Ay' 3 gün boyunca gözlemlenebilecek.

Dünyanın uydusu ayın yüzde 15 daha büyük ve yüzde 7 daha parlak göründüğü 'Süper Solucan Ay', bu akşam görünmeye başlandı.

DÜNYANIN EN ÖNEMLİ GÖK OLAYI

2021 yılının en önemli gök olaylarından olan Süper Solucan Ay'ın, İstanbul manzarasıyla birlikte seyrine doyumsuz bir görsel şölen oluşturdu.

İstanbul’da ‘Süper Solucan Ay’ manzarası | Video

3 GÜN BOYUNCA GÖZLEMLENEBİLECEK

Çamlıca Camii ve Süper Solucan Ay'ın drone ile kaydedilen görüntüleri kartpostallık görüntüler oluşturdu. Görenleri hayran bırakan Süper Solucan Ayı 3 gün boyunca gözlemlenebilecek.

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İstanbul’da ‘Süper Solucan Ay’ manzarası kartpostallık görüntüler oluşturdu
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