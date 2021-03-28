İşte böyle yakalandılar! Definecilere suçüstü

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, bazı şahısların Karamürsel İlçesi Tepeköy mevkiinde bulunan ormanlık alan içerisinde, göstermelik olarak yapılan bir kulübede define aradıkları duyumlarına ulaşınca, hemen harekete geçti. B

ölgeye giden emniyet güçleri, kulübeye girerek yapmış oldukları kontrollerde, kulübenin zemininde bir kuyu olduğu, kuyunun üstünde iniş ve çıkışı sağlayan mekanizmalar bulunduğunu tespit etti. Bir süre kulbe içerisinde bekledikten sonra kuyudan çıkan ve izinsiz define aramak için metrelerce tünel kazdıkları belirlenen 4 kişi suçüstü yakalandı. Ayrıca şahıslar ile birlikte define aramakta kullanılan aletler ile birlikte birde altın arama detektörü ele geçirildi.