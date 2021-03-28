İstiklal Marşını gönülden okudular... Başkan’ın misafiri oldular

Yozgat'ın Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, İstiklal Marşı'nı okumada büyük özveri ve heyecan gösteren öğrencilerin gayretini karşılıksız bırakmadı. Yalçın, 12 Mart'ta İstiklal Marşının kabulünün 100'üncü Yıl dönümü münasebetiyle ilçe milli eğitim müdürlüğü tarafından düzenlenen yarışmaya katılan öğrencileri Ak Konak'ta ağırladı.

Yarışmaya katılan tüm öğrencilerin davet edildiği anlamlı programa Başkan Yakçın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ersoy Ceylan, Milli Eğitim Şube Müdürleri Hidayet Ceylan ile Bekir Kadim, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Akdağmadeni Salebi ve çeşitli ikramlar eşliğinde öğrencilerle uzun uzun sohbet eden Yalçın, ''Milli şuur ve vatan sevgisiyle yetişen nesiller bizlerin gelecekteki en büyük gücü olacaktır. İstiklal Marşının kabulünün 100. Yılında Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen İstiklal Marşı okuma yarışmasına gösterilen ilgi ve minik yavrularımızın, gençlerimizin içindeki heyecan bizleri oldukça memnun etmiştir. Bugün burada ağırladığımız öğrencilerimize de bir söz vermek istiyorum. Pandemi sürecini geride bıraktığımızda öğrencilerimizin tarihimizi ve vatanımızın hangi zor şartlarda kazanıldığını daha iyi anlamaları ve geçmişimizi unutturmamak adına belediye olarak Çanakkale' ye yapılacak bir gezi düzenleyeceğiz. Eğitime ve geleceğimize yapacağımız yatırım bizler için her şeyden önemlidir" dedi.

Program sonunda Başkan Nezih Yalçın, öğrencilere çeşitli hediyeler vererek, günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.