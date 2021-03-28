Son dakika | İzmir’de korkutan deprem! İzmir Karaburun'da 3.7 şiddetinde deprem oldu!

Son dakika… Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayınlanan son depremler listesi verilerine göre ise İzmir'de deprem oldu. İzmir'in Karaburun ilçesindeki depremin şiddeti 3.7 olarak belirlendi.

İZMİR'DE DEPREM!

Büyüklük : 3.7 (Mw)

Yer : Ege Denizi, 39.29 km. Karaburun (Izmir)

Tarih-Saat : 28.03.2021, 16:26:32 TSİ

Enlem : 38.9306 N

Boylam : 26.0701 E

Derinlik : 11.49 km

SON DEPREMLER LİSTESİ

Son depremler listesini Kandilli Rasathanesi ve AFAD üzerinden anlık olarak takip edebilmek mümkün. Her iki kurumun da resmi sayfası üzerinden depremin merkez üssü, şiddeti ve saati gibi bilgileri edinebilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...