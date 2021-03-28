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Giriş Tarihi: 28.3.2021 17:08 Son Güncelleme: 28.3.2021 17:08

Son dakika | ’de korkutan ! İzmir Karaburun'da 3.7 şiddetinde deprem oldu!

Son dakika | İzmir’de korkutan deprem! İzmir Karaburun'da 3.7 şiddetinde deprem oldu!

Gelen son dakika haberine göre Karaburun'da 3.7 büyüklüğünde bir meydana geldi. Yaşanan şiddetli depremde herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmazken, depremi hisseden vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Aşağıda, İzmir'de meydana gelen son deprem ile ilgili detaylar, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi yer alıyor.

Son dakika… Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayınlanan son depremler listesi verilerine göre ise İzmir'de deprem oldu. İzmir'in Karaburun ilçesindeki depremin şiddeti 3.7 olarak belirlendi.

İZMİR'DE DEPREM!

Büyüklük : 3.7 (Mw)
Yer : Ege Denizi, 39.29 km. Karaburun (Izmir)
Tarih-Saat : 28.03.2021, 16:26:32 TSİ
Enlem : 38.9306 N
Boylam : 26.0701 E
Derinlik : 11.49 km

SON DEPREMLER LİSTESİ

Son depremler listesini Kandilli Rasathanesi ve AFAD üzerinden anlık olarak takip edebilmek mümkün. Her iki kurumun da resmi sayfası üzerinden depremin merkez üssü, şiddeti ve saati gibi bilgileri edinebilirsiniz.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...

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Son dakika | İzmir’de korkutan deprem! İzmir Karaburun'da 3.7 şiddetinde deprem oldu!
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