Kaçak define avcılarının açtığı 15 metrelik kuyuya düşen inek başarıyla kurtarıldı

Köylülere ait inek otlanırken Başakşehir Şahintepe Mahallesi Lalezar Sokak'ta bulunan otluk alanda define arama niyetiyle 3 kişinin kazdığı yaklaşık 15 metrelik kuyuya düştü. İneğin çukura düştüğünü fark eden çevredeki vatandaşlar, sahibine ve itfaiyeye haber verdi.



Kuyunun bulunduğu yere gelen itfaiye ekipleri, kurtarma çalışmalarına başladı. Çelik halat kullanılarak kuyuya sarkıtılan bir itfaiye eri, çelik halatı ineğe bağladı. İtfaiye eri çıkarıldıktan sonra çelik halatla yukarı çekilen inek kurtarıldı. Bir saat süren kurtarma çalışması sonrası kuyudan çıkarılan inek bağlı olduğu iplerin çözülmesinden sonra olay yerinden uzaklaştı. Kurtarma çalışmasını başarıyla tamamlayan itfaiye erleri de birbirini tebrik etti.





İneğin sahibi olan Muhammet Ali Demir, "Buradan geçenler görmüşler, sonra bize haber verdiler. Burayı define için kazmışlardı bir sene önce. Kazanları da biliyoruz onlardan şikâyetçi olacağız. Yanına inemedik, çıktıktan sonra veteriner hekim çağırıp kontrollerini yaptıracağız" dedi.