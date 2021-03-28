Karacadağ’da Mısır Akbabası görüldü

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine 40 kilometre uzaklıkta bulunan Karacadağ bölgesindeki Gedik kırsal mahallesinde türüne nadir rastlanan Mısır Akbabası mahalle sakini Seyitahmet Minigöl isimli vatandaş tarafından bulunarak Şanlıurfa Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi.

Şanlıurfa Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince kırsal mahalleden alınan Mısır Akbabası tedavi edilmek üzere Şanlıurfa'ya götürüldü.

Kırsal mahallede mera alanında gezerken uçamayan bir yaralı hayvanı gördüğünü belirten Seyitahmet Minigöl; "Öğle saatlerinde evden çıkıp mera alanında gezerken ilk defa denk geldiğim hayvan türünün yaralı olduğunu fark ettim, internetten araştırma yaptığımda genelde ve bölgemizde türüne nadir rastlanan Mısır Akbabası olduğunu öğrendim. Yaralı olduğu için uçamıyordu, tedavisinin yapılması için gerekli yerleri arayarak yardımcı olmalarını istedim, Sağ olsunlar geldiler yaralı hayvanı teslim aldılar, tedavisinin yapılması amacıyla Şanlıurfa'dan gelen ekiplere teslim ettik, inşallah kısa sürede sağlığına kavuşarak tekrardan kendi yaşam alanı olan doğaya kavuşur" diye konuştu.