Kedi baskını

Ankara'daDoğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Çankaya Belediyesi ekipleri, ihbar üzerine Melek N.'nin 2 katlı evine polis eşliğinde baskın düzenledi. Evde 18'i yavru olmak üzere 29 Norveç orman kedisi bulundu. Hayvanlardan yeni doğum yapan 2'si bir odada 18 yavru ile tespit edildi. Diğer kedilerin terasta ayrı bir odada kötü şartlarda beslendiği saptandı. Kedilerin sadece bir kısmının aşı karnesi olduğu ve uygunsuz ortamda beslenip, üretimlerinin yapıldığı belirlendi. Ekipler, 29 kediye el koyarken, Melek N.'ye de Hayvanları Koruma Kanunu'nca hayvanların bakımını ihmalden kedi başına 197 lira olmak üzere toplam 5 bin 713 lira idari para cezası uygulandı.