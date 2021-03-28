Kısıtlama saatindeki asker eğlencesi polis sireniyle dağıldı

İstanbul'un ilçelerinden Eyüpsultan'da önceki gün bir grup, koronavirüs tedbirleri kapsamında akşam saat 21.00'dan sonra yasak ve kısıtlamalara rağmen sokak ortasında asker eğlencesi düzenledi.

Ara sokakta meşaleler yakıp, koronavirüs tedbirlerine aldırış etmeden dans eden grubun maske ve sosyal mesafe kurallarına uymadığı görüldü. Seslerden rahatsız olan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Polis ekiplerinin siren çalarak sokağa girmesi ile birlikte eğlence yapan grup bir anda etrafa kaçmaya başladı.

Polis ekipleri yakaladıkları kişilere, kısıtlama saatini ihlal edip koranavirüs tedbirlerini hiçe saydıkları ve sosyal mesafeye uymadıkları gerekçesi ile idari işlem uyguladı.