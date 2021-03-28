Kız arkadaşının yanında kurşunlanmıştı! Katillerin müebbet hapisleri istendi

Olay geçtiğimiz aylarda Eyüpsultan Çırçır Mahallesi'nde yaşanmıştı. Soner S. (24) kız arkadaşı Yağmur Ç. İle sokakta gezerken silahlı saldırıya uğramıştı. Soner S. silahla vurularak olay yerinde hayatını kaybederken, kız arkadaşı Yağmur Ç. ise ayağından yaralandı. Olayla ilgili polis ekipleri çalışma başlatmıştı. Yapılan çalışmalar neticesinde, olayı gerçekleştirenlerin eşkallerini tespit eden polis ekipleri, 3 Eylül'de İstanbul ve Sakarya'da toplam 6 adreste eş zamanlı olarak gerçekleştirdi. Operasyonda, şahıslar yakalanarak gözaltına alınmıştı.
TUTUKLANDILAR
Soner S. ile şahısların uyuşturucu işi yaptıkları ve Soner S.'nin grup içerisinde bulunan bir kişi ile 70 bin TL'lik alacak verecek meselesi sebebiyle kavgalı oldukları öğrenilmişti. Şüphelilerden Okan İ.'nin silah ile yaralama eylemini gerçekleştirildiği öğrenilirken, şüpheler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Okan İ. ve Ali T., adliyeye sevk edilip ve çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.
TELEFON SİNYALLERİ TESPİT EDİLDİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında çevrede bulunan görüntü kameraları incelendi. Kamera kayıtlarında yüzleri gizlenmiş halde olan şüphelilerin araçla gelerek beklediği, Şüpheli Okan İ. Abdullah T., ve Ali T.'nin telefon sinyalleri olay yerinde olduğu tespit edildi.
"BELKİ ORADAYDIM BELKİ DEĞİLDİM"
Şüpheli Okan İ.'nin alınan ifadesinde, maktul Soner S. ile çocukluk arkadaşı olduklarını, aralarında husumet olmadıklarını gece saatlerinde Abdullah T.'nin kendisini aradığını ve 'Canım çok sıkkın' dediğini iddia etti. Olay yerinde tespit edilen sinyal hakkında "Belki oradaydım, belki değildim" şeklinde cevap vererek suçlamaları reddetti.
HALEN ARANIYOR
Diğer bir şüpheli olan Ali T., ifadesinde Soner S.'yi tanımadığını arkadaşı olan Abdullah T. ve Okan İ. ile dolaşmaya çıktıklarını, sonrasında kız arkadaşıyla buluştuğunu olay yerinde olmadığını iddia ederek suçlamaları reddetti. Hakkında yakalama kararı bulunan şüpheli Abdullah T., görüntü kameralarında bacağındaki dövmeden tespit edilirken arama çalışması halen devam ediyor. Abdullah T.'nin yakınlarından alınan ifadesinde, aralarında husumet olduğunu, olay sonrasında görüntülü arayarak Soner S.İ vurduğunu itiraf ettiği yönünde ifade verdi.
MÜEBBET HAPİSLERİ İSTENİYOR
Savcılık tarafından tamamlanan soruşturma sonunda tutuklu olan sanık Ali T. ve Okan İ. hakkından 'Tasarlayarak öldürme' suçundan müebbet hapis cezaları istendi. Halen aranmakta olan sanık Abdullah T., hakkında 'Tasarlayarak öldürme' suçundan müebbet hapsi istendi. Dava Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.