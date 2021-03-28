Kız arkadaşının yanında kurşunlanmıştı! Katillerin müebbet hapisleri istendi

HALEN ARANIYOR

Diğer bir şüpheli olan Ali T., ifadesinde Soner S.'yi tanımadığını arkadaşı olan Abdullah T. ve Okan İ. ile dolaşmaya çıktıklarını, sonrasında kız arkadaşıyla buluştuğunu olay yerinde olmadığını iddia ederek suçlamaları reddetti. Hakkında yakalama kararı bulunan şüpheli Abdullah T., görüntü kameralarında bacağındaki dövmeden tespit edilirken arama çalışması halen devam ediyor. Abdullah T.'nin yakınlarından alınan ifadesinde, aralarında husumet olduğunu, olay sonrasında görüntülü arayarak Soner S.İ vurduğunu itiraf ettiği yönünde ifade verdi.

MÜEBBET HAPİSLERİ İSTENİYOR

Savcılık tarafından tamamlanan soruşturma sonunda tutuklu olan sanık Ali T. ve Okan İ. hakkından 'Tasarlayarak öldürme' suçundan müebbet hapis cezaları istendi. Halen aranmakta olan sanık Abdullah T., hakkında 'Tasarlayarak öldürme' suçundan müebbet hapsi istendi. Dava Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.