Koreli yazar işkenceden tutuklandı

İstanbul Ümraniye'de yaşayan Koreli bir adam iddiaya göre kendisi gibi Koreli olan genç kıza akılalmaz eziyetlerde bulundu. Zorba tutuklanarak cezaevine konuldu. Güney Kore vatandaşı olan 22 yaşındaki K.Y. isimli genç kız, internette yazarlık yapan 44 yaşındaki W.L. isimli Güney Kore vatandaşıyla tanıştı. Bir süre sonra Katar'da buluşan ikili, Türkiye'ye geldi ve birlikte yaşamaya başladı. İddiaya göre bu süreçte genç kız, W.L. isimli yazarın sürekli şiddetine maruz kaldı. Koreli W.L. özel bir eserini çaldığı iddiasıyla genç kıza korku filmlerini aratmayacak işkenceler yaptı. İddiaya göre Koreli zorba ölümle tehdit ettiği genç kıza tecavüz edip tırnak makasıyla etini kesti, günlerce aç bırakıp idrarını içirdi. Videolarını çekip internette yayınlamakla tehdit etti. Korkunç eziyetlere maruz kalan genç kız, en sonunda polise giderek şikâyetçi oldu. Polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan 44 yaşındaki W.L., emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Anadolu Adliyesi'ne getirildi. Çıkarıldığı İstanbul Anadolu Sulh Ceza Mahkemesi'ndeki sorgusun ardından tutuklandı.